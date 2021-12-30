Kuruyemişte kilo devri bitti, gram dönemi başladı
Gaziantep Kuruyemişçiler Odası Başkanı Settar Kıratlı, son 1 yıl içinde kuruyemiş fiyatlarının yüzde 200 arttığını söyledi. Kıratlı, artışın, yeni yıl geleneği olan kuru yemiş alımlarındaki anlayışı değiştirdiğini belirterek, "Yılbaşı öncesi satışlarımız arttı. İnsanlarımız geleneklerini değiştirmedi ama fiyat artışı nedeniyle kuruyemişte kilo devri bitti, gram devri başladı" dedi.
Kentte yılbaşı öncesi kuruyemiş fiyatlarında yüzde 200'e varan fiyat artışları, talebi düşürdü. Kilo fiyatları son 1 yıl içinde artış gösteren kuruyemiş türlerinden Antep fıstığı 170, badem 160, kahve ise 160 liraya yükseldi. Fiyatlardaki artış, vatandaşların yeni yıl geleneği olan kuruyemiş alımlarındaki anlayışını da değiştirdi. Daha önce kilo ile alınan kuruyemişler, fiyat artışı sonrası gram olarak alınırken, esnaf ise bu durumun satışlarını azalttığını dile getiriyor.
Kuruyemişçiler Odası Başkanı Kıratlı, fiyat artışının, vatandaşın yılbaşı geleneğini kilo yerine grama dönüştürerek devam ettirdiğini ancak kendilerinin satışını azalttığını belirtti. Kıratlı, "kuruyemiş yılbaşı geleneği halini aldı. Herkes yeni yıla girerken evine gitmeden kuruyemiş alır ve geç saatlere kadar televizyon karşısında tüketirdi ama kuruyemiş fiyatları genel olarak son 1 yılda yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Durum böyle olunca yılbaşı öncesi vatandaş alım şeklini değiştirdi. Eskiden kilo olarak alınan kuruyemişler şu anda gramla alınıyor. Biz de kuruyemişte kilo dönemi bitti, gram devri başladı, şeklinde yorumluyoruz" diye konuştu.
kuruyemişçi Kerem Şekeroğlu ise son 1 yıl içinde döviz artışına bağlı olarak ürünlerin zamlandığını ve bu durumun satışlarını yüzde 50 düşürdüğünü kaydetti. Şekeroğlu, fiyatı en çok artan ürünlerin Antep fıstığı, kaju, badem ve kahve olduğunu söyledi.
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