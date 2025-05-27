Kurye ile esnaf arasında 'tabureli' kavga!

Olay, Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Bölgede bulunan bir işyerinde çalışan motokurye ile cadde üzerinde esnaflık yapan bir yurttaş ‘Düzgün geçin diye yalvarıyorum’ size diyerek motokuryenin hızlı geçmesine tepki gösterdi.

Başlayan sözlü tartışma üzerine motosiklet sürücüsünün ‘Hayırdır ya’ tepkisine yurttaş sinirlenince tabureyi aldı.

Çevredeki yurttaşların durumu fark etmesi üzerine tabure yurttaşın elinden alınarak sözlü tartışma, kavgaya dönüşmeden son buldu.

Şahıslar arasında yaşananlarsa anbean kameraya yansıdı.



