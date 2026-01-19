İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın etkisini artırması bekleniyor. Peki, Kuryeler bugün çalışıyor mu? 19 Ocak İstanbul'da kuryelerin trafiğe çıkması yasak mı?

KURYELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 81’i aşarken, İstanbul Valiliği saat 10.00’dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışını yasakladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk oranı kısa sürede yüzde 81’in üzerine çıktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği yeni bir tedbir kararı aldı.