Kuryeyi öldürüp Türkiye’den kaçmıştı: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunu serbest bıraktıran savcı belli oldu

Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:54

Güncelleme: 10.12.2023 - 14:54

36 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un, savcının karşısına bile çıkmadan karakoldan serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Göçer’in eşi Öznur Göçer ise Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı” ifadelerini kullanmıştı.

Serbest bırakılmasının ardından Türkiye’den tarifeli uçakla ayrıldığı bildirilen Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’u serbest bırakan savcının kim olduğu ortaya çıktı.

Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz, konu ile ilgili yazdığı köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Polisler Nöbetçi Savcı Ahmet Ünal’ı arayarak talimatını sordu.

Savcı sözlü talimatında taksirle yaralama iddiasıyla soruşturma başlatılmasını, Göçer’in ifadesinin alınmasını istedi.

Ayrıca “Mohamud’un şüpheli ifadesinin alınmasını ve başkaca işlemi yok ise polis merkezi amirliğinden salıverilmesini” uygun gördü.

İki polis Göçer’in ifadesi için hastaneye gitti. Ancak bilincinin kapalı olması sebebiyle ifadesi alınmadı. Mohamud, aynı gün saat 17.39’da karakolda verdiği ifade de şunları söyledi:

“Göçer, bir anda sinyal vermeden frene bastı, sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. durup yol kenarında kaldırıma doğru dönüş yaptığı sırada frene bastım ancak duramadım. İstemeyerek çarptım. Hızım 50-55 kilometre civarındaydı. Benim kusurum yoktur. Olay motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yolda dönmeye çalışmasından meydana gelmiştir.”

MOBESE görüntüleri gösteriyor ki Mohamud, yalan söylüyor.

Evet, Göçer yavaşlıyor.

Ancak zaten sağ şeritten devam ediyor.

Mohamud, değil frene basmak, hızını bile kesmiyor.

Ayrıca Göçer’in kaskı var. Kaza anında kask savruluyor.

Böyle olduğu halde Mohamud savcılığa çıkarılmadan ve hiçbir tedbir konmadan karakoldan serbest bırakıldı.

Avukat İyaz Çimen, nöbetçi savcılığa başvurarak, “Kaçılabilir” diye uyardığı halde önlem alınmadı.

Göçer, 6 Aralık’ta can verdi.

Bir gün sonra bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Raporda, Göçer’in en sağda seyrederken durma derecesinde yavaşladığı, direksiyonu sağ tarafta bulunan banket boşluğuna yönelttiği, aracın yavaşlamayarak motosiklete arkadan çarptığı belirtiliyor. Göçer’in kusurunun olmadığı, Mohamud’un asli kusurlu olduğu ifade ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu rapor üzerine 8 Aralık’ta yakalama kararı çıkardı. Ancak Mohamud’un, 2 Aralık’ta tarifeli uçağa binerek, Somali’ye kaçtığı ortaya çıktı.

Bu arada Mohamud’a İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Haziran 2022’de iki yıl süreyle geçici ikamet belgesi verildiği ortaya çıktı. Mohamud’a neden bu belgenin verildiği anlaşılamıyor.”