Kuş cennetinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde su siyaha döndü

Mersin’in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında, su siyah renge döndü. Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden geçen ve kötü kokunun etkisini gösterdiği nehrin, canlılara zarar vermesinden endişe ediliyor.

DHA
20 Aralık 2022 Salı, 11:56
Kuş cennetinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde su siyaha döndü
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Mersin'in Silifke ilçesinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde yaklaşık 1 aydır zaman zaman siyah akan ve son 15 gündür rengi daha da koyulaşan sudan yayılan kötü koku tedirgin etti. Nehir kenarında yoğunlaşan kirli su, balçık görünümü oluşturdu.

Göksu Nehri, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Göksu Deltası Kuş Cenneti'nin içinden geçip, denize dökülüyor.

Kirliliğin kuş cennetinde yaşayan canlılara zarar vermesinden endişe ediliyor. Yurttaşlar, kirliliğin nedeninin tespit edilip, önlem alınması için yetkililerde yardım istedi.


Mersin Silifke Göksu Nehri

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