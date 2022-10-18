Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
18 Ekim 2022 Salı, 12:23
Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası’nın Zeytinlik mevkiinde lastik botta bulunan sığınmacıların yardım beklediği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 47 kişiyi kıyıya getirdi. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


düzensiz göçmen Kuşadası

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