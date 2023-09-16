Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 21:40
Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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