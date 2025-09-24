Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den AKP'li Çerçioğlu'na 'tahliye' tepkisi: 'Hiç kimsenin kendi egosuyla...'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında imzalanan protokole aykırı kullanım gerekçesiyle Kuşadası Belediyesi'ne 5 yıllığına tahsis edilen hizmet binasının zemin katı için tahliye süreci başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

2022 yılından bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait binanın bir kısmının Kuşadası Belediyesi tarafından kullanıldığını belirten Günel, şunları söyledi:

"İlk kullandığımız günden itibaren şu an mevcut nasıl kullanıyorsak aynı şekilde kullanım devam ediyor. Fakat her nasılsa yakın zamanda 'zemin katı protokole dahil etmedik, zemin kat protokol de yok, burayı tahliye edin' gibi ısrarlı bir şekilde talep gelmeye başladı. Biz de kendilerine 'ilk günden beri bu şekilde kullanıyoruz, siz bunu biliyorsunuz" diye ilettik. İki genel başkanı ağırladık. Defalarca organizasyonlar yaptık. Özlem Çerçioğlu kendisi dahil tüm bürokratları binada defalarca bulundu. Ama belli ki burada böyle bir konu rezerv edilmiş. Günü gelince de rezerv kullanılmaya karar verilmiş. 'Alt katı boşaltın' diyorlar. Biz burada bir kamu hizmeti veriyoruz. Belediyenin Kentli Servisi ve Güvercin Masa hizmetleri zemin katta veriliyor. Amaç zaten buydu. Yani o binayı merkezde kullanmamıza verilmesinin sebebi Kuşadası halkı belediye hizmetlerinde rahat alabilsin diye yapılmıştı. Nitekim zemin katı boşaltılması noktasında Kaymakamlığa müracaat etmişler. Kaymakamlık da '3 Ekim tarihinde burayı tahliye edin, yoksa biz tahliye edeceğiz' diye yazı gönderdi. Biz de buna karşı tabii ki hukuki müracaatlarımızı, süreçleri yürüteceğiz."

"ÇERÇİOĞLU'NUN KUŞADASI'YLA BİR SIKINTISI VAR"

Çerçioğlu'nun 20 aydır Kuşadası Belediyesi'ne aynı tutum içinde olduğunu kaydeden Günel, şöyle konuştu:

"Yerel seçim sürecinde başlayan süreç Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişiyle beraber dozu arttı. Tüm Türkiye halkı hatırlayacaktır. Plajlardan bir gecede duşlar, tuvaletler sökülüp götürüldü. Tüm kamuya ait park bahçe alanlarının suları kesildi. Düğün salonlarımızın suyu kesildi. Her proje alanımıza bir bakıyoruz, Büyükşehir'den bir zabıta gelmiş. Bir zorlama, bir sıkıştırma ve sürekli surette bir hizmeti rahat vermemizin önüne engel koyma. Yine Büyükşehir'e giden her konu basit konularla reddedilerek geri geliyor. Bahanelerle geri geliyor.

Dolayısıyla bir süredir Kuşadası halkına hizmet noktasında bir engelleme var. Bunu hem Kuşadası halkı görüyor. Hem de biz de çok açık bir şekilde yaşıyoruz. Özlem Çerçioğlu'nun anladığım kadarıyla Kuşadası'yla bir sıkıntısı var. Çünkü bu konu benimle başlamış bir süreç değil. Benden önce belediye başkanlığı yapmış, yine aynı parti çatısı altında bulunan belediye başkanıyla da benzer gerginlikler ilk baştan itibaren yaşandı. Bizimle bundan önceki dönem ciddi bir özveriyle iyi geçti gibi. Ama seçimle beraber tekrar aynı zorlama ve aynı sıkıntılı baskı bizim zamanımızda da başladı.

Özlem Çerçioğlu'nun yöntem ve tarzı hizmet odaklı olmaktan daha ziyade herhalde bir başka beklentisi var. 'Benim dediğim olsun, benim dediğime biat etmeyenleri cezalandırırım' modunda bir anlayış var. Çünkü uzunca bir süredir Kuşadası'nda bu noktada bir sıkıntı yaşıyoruz. Büyükşehir belediyesi olduğu dönemde de Özer Bey'le aynı sorun yaşandı. Şimdi bu dönemde bizimle de yaşanıyor. Efeler de Bozdoğan da yaşıyor, Didim de yaşıyor. Yani bu hizmet anlayışına uyacak bir tarz değil. Hepimiz halkın vermiş olduğu görevi yerine getiriyoruz. Amaç; hizmet etmek. Hiç kimsenin kendi egosuyla bu hizmetleri engelleme ya da engelleyecek şekilde baskı oluşturma gibi bir hakkı yok. Tabii ki biz bu süreçte bunu hem halkımıza doğru anlatarak hem de süreci hukuki değerlendirerek süreci yürüteceğiz. Ama bu hususun bir kişinin şahsi hareketleriyle bu hale geldiğini de kamuoyunun bilmesi gerektiğini düşünüyorum."