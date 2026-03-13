Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı: Yurttaşlar belediye önünde toplanıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “rüşvet” ve “irtikap” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 kişi sabah saatlerinde Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

YURTTAŞLAR, BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Gözaltı haberinin duyulmasının ardından Kuşadası’nda yurttaşlar, Kuşadası Belediyesi binası önünde toplanmaya başladı.