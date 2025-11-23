Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Özlem Çerçioğlu'na seslendi: 'Samimiyseniz yapın, değilseniz şov yapmayın'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın’da görev yapan yerel, bölgesel ve ulusal gazete ile dergi, haber ajansları ve televizyonların temsilcileriyle buluştu.

18’inci medya buluşması kapsamında düzenlenen basın toplantısına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Gazetecilerden gelen tüm soruları yanıtlayana Günel, basın mensuplarına bugüne kadar ilçede yaşama geçirdikleri projeler hakkında da bilgi verdi.

"KARARI MECLİS İRADESİYLE DE ALABİLİRİZ"

Günel, basın toplantısında gazetecilerin Aydın’da yapılması istenen su indirimiyle ilgili sorularını da yanıtladı.

Konunun AKP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından manipüle edildiğini belirten Günel “AKP’nin 2024 seçimindeki adayı, yüzde 50 su indirim vaadinde bulunmuştu. Yani bu mevcut yönetimin sözüydü. O zaman yerel iktidar ile ulusal iktidar aynı partide değildi. Ancak şimdi her iki irade de birleşti. Maliyetleri indirmekle ilgili bahaneleri de kalmadı. Eğer bu konuda samimiyseniz yüzde 70 indirim yapın, değilseniz şov yapmayın. İndirimin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmesi de şart değil. Kararı meclis iradesiyle de alabiliriz” diye konuştu.

Günel bir gazetecinin Özlem Çerçioğlu’nun Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda söylediği “Sizin paranız mı yok?” sözleri ile ilgili sorusuna “Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine kanunen destek vermek zorunda. Çünkü ilçe belediyeleri için devletten yüzde 30, ASKİ için de yüzde 10 pay alıyor. Yani kimseye lütufta bulunmuyor. Özlem Çerçioğlu, her meclis toplantısına borçlanma talebiyle geliyor. O zaman biz de mi aynı şekilde cevap verelim? Ben ciddiyetten uzak bu tür söylemleri Aydın halkına havale ediyorum” yanıtını verdi.