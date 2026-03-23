CHP’li Ömer Günel’in tutuklanmasının ardından Kuşadası Belediyesi’nde meclis yeni başkanvekilini seçti. Yapılan seçimde Tahsin Demirtaş başkanvekili oldu. Peki, Kuşadası Belediye Başkanvekili Tahsin Demirtaş kimdir? Tahsin Demirtaş kaç yaşında?

TAHSİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

1985 doğumlu olan Tahsin Demirtaş, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Hukuk eğitiminin ardından mesleki kariyerine avukat olarak başlamıştır.

TAHSİN DEMİRTAŞ MESLEKİ KARİYERİ

Tahsin Demirtaş, yaklaşık 2007 yılından itibaren aktif olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir. T&R Hukuk Bürosu’nun kurucu ortakları arasında yer alan Demirtaş, hukuk alanındaki deneyiminin yanı sıra uluslararası iş tecrübesine de sahiptir.

TAHSİN DEMİRTAŞ SİYASİ KARİYERİ

Yerel yönetimlere olan ilgisi doğrultusunda siyasete adım atan Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Meclisi üyesi olarak görev almış ve bu süreçte belediye karar mekanizmalarında aktif rol üstlenmiştir. Özellikle hukuki süreçler ve yerel yönetim uygulamaları alanında çalışmalarıyla öne çıkmıştır.