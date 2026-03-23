Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonla, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve akabinde tutuklama kararı çıkan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden alındı. Peki, Kuşadası Belediyesi Başkanvekili adayı kim? Kuşadası Belediyesi meclisinde çoğunluk kimde?

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CHP ADAYI BELLİ OLDU MU?

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in tutuklanmasının ardından gözler bugün yapılacak seçimde: CHP’de 4 isim öne çıktı, son kararı Genel Merkez verecek. Belediye başkanvekilliği için meclis üyeleri Mehmet Sarıdedeoğlu, Zeynep Hanbay, Efe Berberoğlu ve Seyfi Seyhan Suvari’nin isimleri ön plana çıktı.

KUŞADASI BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI NASIL, ÇOĞUNLUK KİMDE?

Öte yandan 31 üyeli Kuşadası Belediye Meclisi’nde CHP’nin 25 üye ile açık ara çoğunluğu bulunurken, İYİ Parti’nin 3, AKP’nin 2 ve MHP’nin 1 üyesi yer alıyor.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelişmeler üzerine, Kuşadası Belediye Meclisi'nin, 23 Mart Pazartesi günü saat 15.00’te kendi içinde ve belediye başkan vekili seçimi gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı belirtildi.