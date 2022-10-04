Kuşadası Belediyesi: Belediyemize yönelik herhangi bir operasyon söz konusu değildir
Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme hakkında yaptığı açıklamada, “İddia edilenin aksine belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir” denildi.
Aydın’da Kuşadası Belediyesi, bir ihale ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme kapsamında gözaltına alınan personellerle ilgili bir açıklama yayımladı. Gözaltı işleminin yasal sürecin devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada “İddia edilenin aksine belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir” denildi.
Kuşadası Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Belediyemiz tarafından yapılan bir ihale ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme neticesinde, soruşturmanın selameti açısından Mülkiye müfettişlerince ve belediye yönetimimiz tarafından açığa alınan personellerimiz bugün sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere evlerinden gözaltına alınmıştır. Bazı yayın organlarında iddia edilenin aksine belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir. Gözaltı işlemi başlatılan yasal sürecin devamı niteliğindedir.
Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak kamunun zarara uğratılmasına neden olacak herhangi bir ihmale ya da girişime dün olduğu gibi bugün de izin vermemiz ya da göz yummamız söz konusu dahi olamaz. İhmali bulunan her kim olursa olsun gerekenin yapılabilmesi için bizler de üzerimize düşeni yerine getirmeye ve şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği konu ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz”
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