Kuşadası Belediyesi Ömer Günel görevden alındı: Başkanvekili seçim günü belli oldu

17.03.2026 16:14:00
Cumhuriyet Ege
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonla tutuklanan Başkanı Ömer Günel görevden alındı. Görevden alma kararı üzerine ilçe belediye meclisi pazartesi günü yeni başkanı seçme kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağlayan Adliyesi'nde yürütülen ve CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonla, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve akabinde tutklama kararı çıkan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden alındı.

Gelişmeler üzerine, Kuşadası Belediye Meclisi'nin, 23 Mart Pazartesi kendi içinde ve belediye başkan vekili seçimi gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı belirtildi.

