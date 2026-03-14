Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel için ’Demokrasi nöbeti’ başladı

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dün sabah saatlerinde İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

Başkan Ömer Günel’in gözaltına alınması Aydın ve Kuşadası’nda yurttaşların büyük tepkisini topladı.

Bu kapsamda Kuşadası’nda bir araya gelen CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları ve Kuşadalılar, Başkan Ömer Günel’in ’hukuksuzluğa’ uğradığına dikkat çekti.

DAYANIŞMA ÇADIRI KURULDU

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ’Adalet ve Dayanışma’ çadırı kurdu. Başkan Günel için bir araya gelen partililer ilçede ’demokrasi nöbeti’ tutmaya başladı. Tutulan ilk demokrasi nöbetine CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve parti yöneticileri, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Nihal Güler ile belediye meclis üyeleri katıldı.