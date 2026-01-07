Kuşadası’nda 'çadır' kavgası

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçmesinin ardından CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin hizmet binasını boşaltması için tahliye davası açmıştı.
Belediye, hizmetlerin aksamaması amacıyla belediye bahçesine hizmet çadırı kurarken Büyükşehir ekipleri çadırın kaçak olduğunu iddia ederek yıkmak istedi.
Yıkıma karşı gelen Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleriyle Büyükşehir zabıta ekipleri sözlü tartışırken olay bir anda fiziksel müdahaleye döndü.
Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi tarafından kurulmak istenen hizmet çadırını kaldırmak istedi
Büyükşehir zabıtası ile belediye zabıta ekipleri arasında arbede yaşanırken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi