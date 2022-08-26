Kuşadası'nda 'Balıkçı Kahvesi' sorunu çözüldü

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:10

Aydın’da Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasındaki sorun çözüldü. Geçen yıl Kuşadası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ‘Balıkçı Kahvesi’ni kiralama ihalesine çıkarması sonrası taraflar hukuki süreç başlatmıştı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Altındiş arasında imzalanan protokol ile taraflar açtıkları davalardan karşılıklı olarak vazgeçti. Protokolle, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi, Balıkçı Kahvesi’ni tahliye edecek.

PROTOKOLLÜN DETAYLARI

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca Balıkçı Kahvesi’nin 152 metrekarelik bölümü kooperatif üyelerinin kullanımına tahsis edilecek. Ayrıca Kooperatif üyeleri tarafından kullanılan çekek alanında Kuşadası Belediyesi gerekli düzenleme ve ıslah çalışmalarını yapacak.

Protokolle, Kuşadası Belediyesi’nin, balıkçı gemilerinin av, araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını yapma, avlanılan veya yetiştirilen ürünleri karaya çıkarma, depolama, kontrol, veri toplama gibi avcılık ve yetiştiricilikle ilgili hizmetleri yerine getirecek. Kooperatif’in her yıl Kuşadası’nda bulunan salıkçı sayısı, yetişen balık türleri gibi konularda istatistiki verileri tutması ve bu verileri Belediye ile paylaşması da protokolde yer aldı.

“KAZANAN KUŞADASI OLDU”

Başkan Günel, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi ile yaşanan sorunun anlaşma ile sonuçlanmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek “Balıkçı esnafımızın memnuniyeti ve iyi koşullarda hizmet vermesi bizler açısından çok önemli. İmzaladığımız protokollerle karşılıklı olarak samimiyetimizi ve iyi niyetimizi ortaya koyduk ve kazanan Kuşadası oldu. Balıkçı Kahvesi’nde gerekli düzenleme ve tadilatları yaparak kısa süre içerisinde hizmete açacağız” dedi.