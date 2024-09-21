Gözaltına alınmıştı: Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp edene ters kelepçe!
Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'i darp eden kişi ters kelepçeyle adliyeye sevk edildi.
Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Şen, sağlık kontrolünün ardından ters kelepçeyle adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen bir tartışma sırasında saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.
Saldırı anında kayıtta olan telefon, yaşanan gerilimi saniye saniye kaydetti. Saldırganın, Gökhan İn ile konuşurken sarf ettiği tehditkâr sözler dikkat çekti.
Gökhan İn'le konuşan kişi, "İsim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi. Artık bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin lirayı da bu hafta içi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" ifadelerini kullandı.
Daha sonra yerinden kalkıp İn'e tokat atan kişi, "Duyuyor musun beni, bana bak. Olmayacak bunlar" diye bağırdı.
Gökhan İn'in ise saldırgana "Cengiz kalp var bende" dediği duyuldu.
KONGRE PAZAR GÜNÜ
Sakaryaspor kulübü geçen hafta yapılan olağanüstü genel kongresinde çoğunluk sağlanamamıştı.
Yeşil-siyahlıların mevcut kongresinde aynı zamanda adaylığını açıklayan Metin Kurtuluş da yer aldı. Mevcut Başkan Gökhan İn ve Metin Kurtuluş kongre öncesi sohbet etti.
Sakaryaspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Eylül Pazar günü yine Sakarya Atatürk Staddyumu’nda çoğunluğa bakılmaksınız kongre gerçekleşecek.
Spor Haberleri
- Galatasaray'a iyi haber! Icardi derbi kafilesinde...
- Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp edene ters kelepçe!
- Formula 1 Singapur GP'de pole Lando Norris'in!
- Tahkim Kurulu'ndan Edin Visca'nın cezasına onama
- Mario Balotelli'den transfer itirafı!
- Ivan Juric açıkladı: Roma'da Nicola Zalewski gelişmesi!
- Chelsea'den 3 gollü net galibiyet
- 23 Elazığ FK'nin takım otobüsü yandı!
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj
- Taraftardan De Rossi tepkisi: 'Sen Roma'nın şeytanısın'
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili itiraf etti!
- Malvarlığına haciz konuldu!
- Amca ile işçi R.A'nın telefon görüşmesi dosyaya girdi!
- Tahliye kararı verildi
- 'Çernobil yanında güllük gülistanlık kalır'
- CHP'li isim olayın perde arkasını açıkladı
- Yolcunun yemeğinden fare çıktı: Uçak acil iniş yaptı
- 'Vandalları kim koruyor?'
- Milli eğitim üzerinden adınızı kullanıyorlar
- Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi