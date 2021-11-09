Kuşadası'nda Çağdaş Yaşam ormanı yeşeriyor

09 Kasım 2021 Salı, 11:13

ÇYDD Kuşadası Şubesi tarafından pandemi nedeniyle bir süredir ertelenen 5 bin fidanlık Hatıra Ormanı projesi yaşama geçirildi. Ege Orman Vakfı ile iş birliği ile Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde oluşturulan ormana Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel ve KEGEV Özel Ü. Naci Akdoğan Koleji biner fidanlık korular ile destek oldu. ÇYDD Üyesi Melek Sözer, ÇYDD Kuşadası Şubesi Başkanı Çilen Karakuş ve Kuşadası İstek Okulları’nın beş yüzer fidanla destek verdiği ormanda fidan dikim töreni düzenlendi.

Törende, Kuşadası-Yaylaköy ağaçlandırma sahasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, Kuşadası’nda oluşturulan ormana destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ethem Kerim ise ormanların ekolojik sistem içerisindeki önemine dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ederken bir yandan da duyarlı projelere elimizden gelen desteği sunuyoruz. Kuşadası’na 5 bin fidan kazandıran böylesine değerli bir projeye katkı sunan herkese şahsım, Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel ve tüm Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.