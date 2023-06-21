Kuşadası'nda doktor olmadığı için bebeğini kaybetti

Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:29

Güncelleme: 21.06.2023 - 12:29

CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Kuşadası’nda erken doğum yapan, ancak devlet hastanesinde kadın doğum uzmanı bulunmaması nedeniyle ambulans verilmeksizin Aydın’a sevk edilen annenin yolda bebeğini kaybettiğini söyledi.

“BEBEK YOLDA ANNE KARNINDA ÖLMÜŞ”

Yaşananları anlatan Dağlı, “Önceki gün erken doğum yapan sancılı ve kanamalı bir hasta Kuşadası Devlet Hastanesi’nde kadın doğum uzmanı bulunmaması nedeniyle doğuma alınmamış ve ambulans verilmeksizin Aydın’a sevk edilmiştir. Kuşadası’nda yapılan kontrollerde kalp atışları duyulan bebek yolda anne karnında ölmüş, anne 2 gün boyunca yaşam mücadelesi vermiş ve bebeğini kucağına dahi alamadan evlat acısı ile sınanmıştır” diye konuştu.

AKP KADIN KOLLARINA SORULAR

Kuşadası’nın Türk turizminin en önemli bölgelerinden olan ve yaz sezonu boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını aktaran Ayşegül Dağlı, AKP’nin kentte yaşanan her türlü olumsuzluğu Kuşadası Belediyesi’ne mal etmeye çalıştığını aktararak AKP Kadın Kollarına şu soruları yöneltti:

“Devlet hastanesinde kaç uzman hekim açığı bulunmaktadır? Hekim yokluğu nedeniyle yaşanan anne karnında bebek ölümüne ilişkin son derece üzücü bu olay sosyal medyaya da yansımıştır. Söz konusu olay ile ilgili bilgi sahibi misiniz? Eğer bilgi sahibi iseniz sorunu çözmek için ne gibi bir girişimde bulunacaksınız? Bilgi sahibi değilseniz, neden değilsiniz? Daha kaç anne ve bebeğin iflas etmişi sağlık sistemi nedeniyle ölmesi gerekiyor?”