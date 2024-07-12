Kuşadası’nda ‘işgaliye’ye taviz yok

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:24

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:24

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kent genelinde uygulanan ‘sıfır işgaliye’ konusundaki kararlılığını sürdüren zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri ile kent merkezinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleşen denetimler kapsamında Kaleiçi Bahar Sokak’ta bulunan işletmeleri ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen işgaliye kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 5 işletmeye toplam 4 bin 885 lira para cezası kesildi. Kamusal alanları işgal ederek haksız kazanç elde eden ve görüntü kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.