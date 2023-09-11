Kuşadası’nda korkunç kaza! Kafasını kaldırıma çarptı...

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken bariyerlere çarparak kafasını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kız arkadaşı ise ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:18
Kuşadası’nda korkunç kaza! Kafasını kaldırıma çarptı...
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Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında, Mehmet Demir ve arkasında yolcu konumundaki İ.K., 09 BD 361 plakalı motosikletle marketten alışveriş yaptıktan sonra eve gitmek için yola çıktı.

DEMİRLERE ÇARPTI

Çevre yolu üzerinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Demir, yol kenarındaki demirlere çarptı. Motosiklet ile birlikte düşerek kafasını kaldırıma çarpan sürücü kanlar içinde kalırken, yolcu konumundaki İ.K. de ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Demir ve İ.K.’ye ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sürücü Mehmet Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan İ.K.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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112 Acil aydın

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