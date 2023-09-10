Beşiktaş turu farklı kazanarak aldı!
Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası ilk tur ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Donbas'ı 43-19 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hentbolda EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 1. tur rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı 43-19 mağlup etti.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 22-8 önde tamamladı.
İKİNCİ TURDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Beşiktaş, maçı 43-19 kazandı.
İlk maçta rakibini 41-30 mağlup eden siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde de rakibine üstünlük sağlayarak adını 2. tura yazdırdı.
Beşiktaş Safi Çimento, 2. turda Kosova temsilcisi KH Besa Famgas'ın rakibi oldu.
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