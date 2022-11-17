Kuşadası’nda mezarlığa çirkin saldırı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin kent merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı’ndaki mezar taşları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde kırıldı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
17 Kasım 2022 Perşembe, 15:03
Kuşadası’nda mezarlığa çirkin saldırı
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Kuşadası’nda vandalların bu kez hedefinde mezarlık vardı. İlçenin merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı’ndaki mezar taşları gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Durum, Kuşadası Belediyesi Mezarlık Amirliği görevlilerince ilgili kurumlara bildirilirken şüphelilerin tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Polis ekipleri tarafından zarar gören mezarların belirlenmesinden sonra olay mezar sahiplerine de aktarıldı. 

Kuşadası Belediyesi de mezarlıkta güvenlik kamerası sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalara başladı. 


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