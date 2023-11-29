Arda Turan'dan sonra en çok para kaybeden isimdi... 'Fon' vurgununda Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 14:47

Güncelleme: 29.11.2023 - 14:47

Türkiye’yi sarsan milyon dolarlık dolandırıcılık olayında, Denizbank eski Levent Şubesi Müdürü Seçil Erzan, spor camiasındaki birçok ünlü isimden para aldı.

ARDA'DAN SONRA EN ÇOK O KAYBETTİ

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Erzan’ın yüksek miktarda dolandırdığı isimlerin başında Arda Turan geliyor. Erzan'ın, Arda Turan’dan sonra en fazla parayı Emre Belözoğlu’ndan aldığı görülüyor. Müşteki olarak ifade veren Emre Belözoğlu, başına gelenleri tüm ayrıntılarıyla anlattı.

"YÜKSEK GETİRİYE SAHİP FONU KUZENİM SÖYLEDİ"

Soruşturma kapsamında olayın müştekilerinden biri olarak 25 Nisan 2023'te ifade veren Emre Belözoğlu, Seçil Erzan’ı, 17 Mart'ta tanıdığını söyledi.

İfadesinde Seçil Erzan ve fon olayına nasıl girdiğini şöyle anlattı:

"Volkan Bahçekapılı, benim dayımın oğludur. Seçil Erzan'ı ise 17 Mart'ta tanıdım. Daha doğrusu Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve yatırım fonuyla ilgilendiğini, kuzenim Volkan Bahçekapılı sayesinde öğrendim. Kendisi beni 17 Mart'ta aradı. Denizbank'ta, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından oluşturulmuş fon bulunduğunu ve yüksek getiriye sahip olduğunu söyledi. Sadece değerli müşterilerini fona dahil ettiğini dile getirdi."

“VOLKAN İLE PARAYI GÖNDERDİM”

Erzan’ın, fonla ilgili anlatımından sonra harekete geçtiğini anlatan Emre Belözoğlu ifadesine şöyle devam etti:

“Ben de yatırım amacıyla ve Hakan Ateş'e güvenerek bu fona dahil olabileceğimi söyledim. Aynı gün önce 1 milyon 492 bin dolar parayı ve 1 milyon 400 bin dolar olmak üzere 2 milyon 892 bin dolar parayı kuzenim Volkan'a gönderdim. Kendisi de Seçil Erzan'a bizzat teslim etmiştir. Akabinde 18 Mart tarihinde tekrar 400.000 USD parayı fona yatırması için Volkan'ın yönlendirmesiyle şoförüm Seçil Erzan'a elden teslim etmiştir.”

“5 MİLYONU TAMAMLAYALIM”

Yaklaşık 10 gün sonra Seçil Erzan’ın kendisini yeniden aradığını belirten Emre Belözoğlu, “Beni telefonla arayarak toplam paramı 5 milyon dolara tamamlarsam daha yüksek bir kazancım olacağını söyleyerek beni kandırmıştır. Ancak ben 1 milyon dolar daha verebileceğimi söyledim. Arkadaşlarımdan borç harç toplam 1 milyon dolar parayı daha temin edip parayı temin edip Volkan'a teslim ettim. Volkan da bu parayı aile dostumuz olan Nur Erkasap'a Seçil Erzan'a vermesi için göndermiştir" dedi.

“BELGE İSTEDİK”

Belözoğlu, Erzan’dan belge istediğini söyleyerek, “İlk olarak 17 Mart tarihinde Seçil Erzan'a verdiğim paralara ilişkin elimde herhangi bir belge bulunmuyordu. Volkan'ı arayıp para verdiğimize ilişkin bize Seçil Erzan'ın dekont vermesini söyledim. Volkan, Seçil Erzan'ın yanına gidip belge istediğinde bir gün sonra hazır edebileceğini söylemiş. Sonrasında da Volkan'a tüm verdiğim paraya ilişkin olarak 3.300.000 USD fonda alacağım olduğuna ilişkin bir belge hazırlayıp vermiştir. Hatta bu belgede Denizbank kaşesini basıp hem kendisi hem de Asiye Göktürk isimli banka görevlisinin ıslak imzaları mevcuttur. Bu belgeyi aldığım için içim bir nebze olsun rahattı. Ben başından itibaren Seçil Erzan'ın, ‘Hakan Ateş bu fonu kurdu, Mehmet Erdoğdu bizzat başındaki kişidir. Çok yüksek getirisi var ve sonunda para kazanmak garanti’ şeklinde sözler söyleyerek beni kandırmıştır" dedi.