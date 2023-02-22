Kuşadası'nda “Sikke ve Arkeoloji Müzesi” protokolü imzaladı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tarihi Kervansaray’da kurulacak olan Sikke ve Arkeoloji Müzesi’nde çeşitli arkeolojik eserler ve Türkiye’nin en kapsamlı sikke koleksiyonunun sergilenmesi amacıyla iş insanı ve koleksiyoncu Zeki Karaoğlu ile iş birliği protokolü imzaladı.
Kuşadası Belediyesi, Güvercinada Kalesi’nde kurulacak olan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ile ilgili olarak koleksiyoncu Haluk Perk ile imzaladığı iş birliği protokolünün ardından kentin önemli simgelerinden olan Tarihi Kervansaray’da Sikke ve Arkeoloji Müzesi kurmak için de çalışmalarına başladı. Sikke ve Arkeoloji Müzesi için atılan ilk adım, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile iş insanı ve koleksiyoncu Zeki Karaoğlu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile atıldı. Protokol ile Zeki Karaoğlu’nun kişisel koleksiyonunda yer alan çeşitli arkeolojik eserler ve sikkelerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu, Sikke ve Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgi ve beğenisine sunulacak.
GÜNEL’E TEŞEKKÜR
İş birliği protokolü töreninde konuşan koleksiyoncu ve iş insanı Zeki Karaoğlu, Ömer Günel’in Kuşadası Belediye Başkanı olarak aksiyonlara çok hızlı cevap vermesinden etkilendiğini belirterek “Bulunduğu konum itibariyle Kuşadası’nın önemi aşikar. Başkan Ömer Günel’in ve Kuşadası Belediyesi’nin bu durumu çok güzel bir şekilde değerlendirmesi ve hızlı bir şekilde sezona yetiştirecek olması çok önemli. Bu koleksiyon elbette ki Türkiyemizin mirası. Başkanımızın duruma el atması ve bu koleksiyonu halkla buluşturmak amacıyla bu kadar yoğun bir çaba sarf etmesi oldukça değerli. Bu açıdan ben de Başkan Ömer Günel’e kültür mirasımıza verdiği önem için halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
“KUŞADASI VE DÜNYA KÜLTÜREL MİRASI ADINA MEMNUNUM”
Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadası ve dünya kültürel mirası adına yapmış olduğumuz buluşma ve iş birliğinden dolayı Kuşadası adına çok memnunum. Zeki Karaoğlu ve kıymetli ailesine çok teşekkür ediyoruz. Zeki Bey bize güvendi ve iş birliği noktasında bildiklerini, gördüklerini ve değerli koleksiyonunu bize açtı. Bu noktada durumu imzalarımızla tescilledik. Umuyorum ki hem Kuşadası için hem de dünya kültürü ve Kuşadası turizmi adına güzel bir adım olur. Kuşadamıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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