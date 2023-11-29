Kuşadası’nda yağmur suyu hasadı başladı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:36

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:36

Dünyada küresel ısınmanın buharlaşmayı artırmasıyla birlikte değişen hava koşulları, Türkiye’de sonbahar ve kış mevsiminde geçmiş yıllara oranla beklenmedik şekilde aşırı yağışlara, yaz döneminde ise kuraklığa neden olmaya başladı. Aydın’da da Kuşadası Belediyesi kentin sahip olduğu doğal kaynakları verimli kullanmak, yağmur sularının neden olduğu taşkınların önüne geçebilmek ve kuraklıkla mücadele etmek amacıyla yağmur suyu hasadı yapmak için düğmeye bastı.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, Başkan Ömer Günel’in talimatıyla bu kapsamda bir ekip kuruldu. Çevre mühendisleri, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekip, Kuşadası’nın su odaklı planlanması, mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, değişen iklim ile birlikte şiddeti artan taşkın ve kuraklık başta olmak üzere su kaynaklı tüm problemler için kentin hem merkezinde hem de kırsal alanlarında çözümler üretecek. Kuşadası Belediyesi İzmir, Muğla ve Ordu Büyükşehir Belediyeleri’nin yaşama geçirdiği uygulamayı Türkiye’de gerçekleştirecek ilk kıyı ilçe belediyesi olacak.

“KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİR KENT”

Yağmur suyu hasadı uygulamasının Kuşadası için önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Amacımız Kuşadası’nı kendi kendine yetebilen bir kent haline getirmek. Türkiye’de bu projeyi hayata geçirecek ilk kıyı ilçe belediyesi biz olacağız. Proje, başta kuraklıkla mücadele ve kanalizasyon sistemine giden yağmur sularının neden olduğu taşkınların önüne geçebilmek için büyük önem taşıyor. Proje, aynı zamanda su kaynaklarının bilinçli kullanımı konusunda da farkındalık oluşturacak” diye konuştu.

YAĞMUR SUYU HASADI NEDİR?

Yağmur suyu hasadı, bina çatı oluklarından, bahçe ve beton yüzeylerden toplanan yağmur sularının bir depoda biriktirilerek günlük faaliyetlerde geri kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Çevreyi ve doğal kaynakları korumak adına önemli bir işleve sahip olan yağmur suyu hasadıyla toplanan sular, filtre edilerek arındırıldıktan sonra bahçe sulamasında, klozetlerin sifon sistemlerinde ve yangın suyu depolarında genel kullanım suyu olarak kullanılır.