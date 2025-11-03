Kuşların göç yoluna İslam Enstitüsü binası!

Alanının imara açılmasına karşı çıkan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları dün ortak bir basın açıklaması yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin alanı yapılaşmaya açma kararı CHP’den Sol Parti’ye kadar geniş bir ittifakla protesto edildi.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, söz konusu yerin yıllarca çöp döküm alanı olarak kullanıldığını ve yanında bir arıtma tesisi bulunduğunu hatırlatarak “ORÇEV olarak imar değişikliğine karşı açtığımız davayı kazandık. Buna karşın Ordu Büyükşehir Belediyesi, kuralları hiçe sayarak alanı yapılaşmaya açmak için ihale yaptı. Bu ihalenin iptali için de dava açtık ve süreç devam ediyor. Ancak belediye bildiğini yapmaya devam ediyor. Burası kuşların göç yolu ve dinlenme alanı. Yapılaşma, kuşların konaklamasını sonlandıracak. Doğayı yok eden bu girişime sessiz kalmayacağız” diye konuştu.