Kütahya'da 4 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı!

Korkutan yangın, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Adım Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı.

İddiaya göre prizden çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm salonu sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Alevlerin yükseldiği daire sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yoğun duman nedeniyle balkonlarda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası dairenin salon kısmı kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen anne ve bebeği tedbir amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.