Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den 'yeri ve yönü önemli' mesajı

Saat 02.54 sıralarında Kütahya'da Simav-Yemişli merkezli bir deprem meydana gelmiş ve AFAD, büyüklüğünü 5.0 olarak ölçmüştü. Söz konusu deprem İstanbul'dan da hissedilmişti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremi değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.

Görür, şunları yazdı:

“Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellike K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar.”