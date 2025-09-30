İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 30 Eylül 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 30 Eylül nerede, ne zaman deprem oldu?
KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi de, bölgede yeni bir deprem yaşandığını aktardı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.52 sıralarında 3.6 büyüklüğünde ve yerin 13.6 kilometre derinliğinde bir deprem daha yaşandığı kaydedildi.
30 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025-09-30 08:51:13 39.23528 28.1275 4.1 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 08:32:00 39.13472 29.07917 6.86 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 08:18:26 39.13722 28.19389 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 08:08:17 39.22278 29.01806 10.73 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:55:38 34.68167 25.82556 6.09 ML 3.6 Akdeniz
2025-09-30 07:36:45 39.22333 28.915 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:27:50 39.25361 28.98333 9.22 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:26:53 39.21611 29.02667 8.75 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:24:00 39.25333 27.9975 5.16 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 07:22:01 39.18583 28.29139 7.06 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 07:20:16 39.21972 29.01556 9.72 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:17:13 39.23361 29.00306 8.54 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:16:29 39.27667 28.91667 7.98 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:13:49 36.30389 27.08222 7.0 ML 2.9 Ege Denizi - [54.29 km] Datça (Muğla)
2025-09-30 07:09:28 39.23389 28.98778 10.79 ML 3.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:08:58 39.23472 29.00389 7.09 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 07:06:42 38.77306 43.17806 6.98 ML 1.6 Van Gölü - [04.38 km] Tuşba (Van)
2025-09-30 07:03:01 39.21528 28.1675 7.91 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 07:01:32 40.35222 28.88917 6.98 ML 1.8 Mudanya (Bursa)
2025-09-30 06:58:36 39.175 28.23556 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 06:53:00 39.25806 28.91861 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-09-30 06:52:41 38.50694 39.45667 7.0 ML 1.1 Hazar Gölü - [04.43 km] Merkez (Elazığ)
2025-09-30 06:46:33 39.25167 28.97611 7.05 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-09-30 06:39:04 39.21944 29.01611 10.87 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 06:32:02 37.29389 37.03583 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-09-30 06:26:07 39.25583 28.9375 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-09-30 06:24:33 39.25083 29.00194 7.04 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 06:18:03 39.25417 28.085 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 06:09:59 39.22556 28.02833 4.91 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 05:59:17 39.1875 28.18722 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 05:55:36 39.2125 29.0275 8.7 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-30 05:55:01 39.18306 29.02139 12.71 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 05:47:21 39.25222 28.96056 7.19 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-09-30 05:46:19 39.64111 38.25917 6.97 ML 1.3 İmranlı (Sivas)
2025-09-30 05:42:32 40.30778 34.87722 14.3 ML 1.1 Alaca (Çorum)
2025-09-30 05:42:17 39.24028 29.00944 7.76 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-09-30 05:37:13 39.23056 29.00083 9.68 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-30 05:34:44 39.12889 28.14222 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 05:29:02 39.18889 28.09833 7.71 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 05:27:21 39.23639 29.00111 10.9 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 05:21:36 39.21083 28.18972 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 05:15:16 39.17722 28.12611 6.93 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 05:06:07 39.22833 28.10417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 04:59:19 39.25361 28.98361 9.41 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:58:17 39.23444 28.99083 6.26 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:57:11 39.25389 28.98083 11.09 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:39:54 39.25556 28.99833 11.5 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:38:13 38.38833 39.11611 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-09-30 04:38:04 39.25806 28.97667 10.81 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:36:15 39.22083 29.01361 11.08 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:35:21 39.24028 29.02472 7.23 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:31:25 41.28389 41.06528 6.57 ML 1.7 Karadeniz - [06.11 km] Fındıklı (Rize)
2025-09-30 04:21:01 39.20167 29.01639 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:14:30 39.23417 29.00861 12.12 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 04:07:37 39.22556 29.01972 10.36 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-09-30 03:59:57 39.17667 28.195 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 03:52:54 39.15611 29.5 11.32 ML 1.2 Çavdarhisar (Kütahya)
2025-09-30 03:50:46 39.26222 28.94222 7.07 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-09-30 03:45:26 39.25417 28.95639 9.36 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 03:42:47 39.2525 28.97389 5.07 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 03:35:04 39.41167 41.23444 7.02 ML 1.2 Tekman (Erzurum)
2025-09-30 03:30:02 37.53556 35.58639 7.15 ML 2.5 Kozan (Adana)
2025-09-30 03:24:28 39.20222 28.98 12.53 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-09-30 03:16:33 39.18944 28.21056 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 03:10:53 39.255 28.96194 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-09-30 03:06:43 39.22278 29.00833 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:58:22 39.19417 29.04083 8.4 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:56:03 39.23778 28.97 10.56 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:51:55 39.25056 28.95389 9.08 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:48:37 39.21778 29.01389 7.02 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:42:59 39.18583 28.20583 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 02:41:54 39.23472 29.0025 7.05 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:38:22 39.22444 29.02583 7.57 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:33:56 39.37472 28.01722 7.0 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2025-09-30 02:30:09 39.22583 29.01333 7.96 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:21:19 39.22528 29.01083 7.3 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:20:22 39.21306 29.01528 8.4 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:20:00 37.78833 36.59583 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-09-30 02:19:49 39.22944 29.0075 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:13:21 39.19083 29.02556 10.74 ML 3.1 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:13:04 39.24028 29.01 7.61 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:09:58 39.21806 29.01472 7.04 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 02:06:28 39.20278 29.02611 7.3 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 01:53:12 39.24278 28.99556 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-09-30 01:47:01 39.23056 29.01361 9.92 ML 2.9 Simav (Kütahya)
2025-09-30 01:42:41 39.20889 28.16806 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 01:38:21 39.22333 28.15611 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 01:36:38 39.19083 28.18917 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 01:31:05 39.23417 28.99583 6.83 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-09-30 01:25:10 39.21917 28.98806 7.0 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-09-30 01:12:52 39.27667 28.18556 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 01:09:44 39.22278 28.17611 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 00:58:54 39.23806 28.97278 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-30 00:39:44 39.2025 28.23389 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-30 00:23:42 39.20778 29.03361 7.0 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-09-30 00:18:29 39.23167 27.96667 7.0 ML 1.9 Kırkağaç (Manisa)
2025-09-30 00:09:41 39.195 29.00278 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 00:05:12 39.23028 28.96333 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 00:03:03 39.22306 29.03917 7.51 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-30 00:01:29 39.16806 28.15194 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)