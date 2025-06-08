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Kütahya’da feci kaza... Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kütahya’da feci kaza... Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

8.06.2025 08:38:00
Güncellenme:
DHA
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Kütahya’da feci kaza... Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kentte kırmızı ışıkta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışanlar itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu tren garı mevkiinde saat 03.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sultan Feyza Acun idaresindeki otomobil, trafik ışıklarında bekleyen İsmail Efe Şaşer idaresindeki ve İlker Yanlızca idaresindeki araçlara arkadan çarptı. Çapmanın şiddetiyle araçlar savrularak önlerinde bekleyen Mustafa Aker yönetimindeki, Ender Soybudak yönetimindeki ve Ahmet Özkardeşler yönetimindeki araçlara çarptı.

Altı araçlı zincirleme kazada 2 kişi, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışarak ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Efe Şaşer ve Efe Sakarya'yı araçtan çıkardı.

Diğer yaralılar İlker Yanlızca, Sultan Feyza Acun, Alihan Erçetin ve Duygu Yanlızca da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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