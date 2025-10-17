Kütahya'da kaçak tütün operasyonu: 2 şüpheliye adli işlem

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ürünleriyle mücadele kapsamında Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

2 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tavşanlı'da bulunan iki ayrı ikamete yapılan operasyonda; 86 bin 200 adet makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 80,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.