Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kütahya'da 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 1 tutuklama

Kütahya'da 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 1 tutuklama

26.06.2026 10:13:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kütahya'da 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 1 tutuklama

Kütahya'da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı alışverişte satın aldığı ürünlerin kendisine teslim edilmemesi üzerine dolandırıcılık olayı ortaya çıktı.

Müştekinin ücret iadesi talebinde bulunmasının ardından, iadenin yapılacağı bahanesiyle yeniden para talep edilerek mağdur edildiği belirtildi.

Olayın bildirilmesinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve dijital araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Operasyon #Kütahya