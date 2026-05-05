Kütahya’da peş peşe kazalar: 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

İlk kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi.

Antalya’dan İstanbul’a gitmekte olan İsmet Başusta (65) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak Porsuk Çayı’na düştü.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emine Başusta (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı kurtarılan sürücü ise kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Böylece kazada can kaybı 2’ye yükseldi.

TAKLA ATAN ARAÇTA 4 KİŞİ YARALANDI

Aynı ilçede ikinci kaza ise Gediz-Uşak kara yolunun 14’üncü kilometresinde, Yenikent beldesi yakınlarında meydana geldi.

Osman Alp Ö. (26) idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri her iki kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaların nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor