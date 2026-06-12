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Kütahya'da seramik fabrikasında iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da seramik fabrikasında iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

12.06.2026 16:03:00
Güncellenme:
AA
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Kütahya'da seramik fabrikasında iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada ham madde karıştırma değirmenine giren 56 yaşındaki işçi Mehmet Ünal, yaşamını yitirdi.
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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında taşeron firmada çalışan Mehmet Ünal (56), bakım yapmak için ham madde karma değirmeninin içine girdi.

Bu sırada değirmenin henüz bilinmeyen nedenle çalışması üzerine Ünal, ham madde karıştırıcısının içinde kaldı.

Diğer çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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