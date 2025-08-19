Kütahya'nın plaka kodu ne? Kütahya'nın plaka numarası kaç? Kütahya ve ilçelerinin plaka harfleri...



Kütahya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KÜTAHYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Kütahya’nın plaka kodu 43 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Kütahya’da araç plakaları, 43 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kütahya Plaka Kodunun Anlamı

43 sayısı, Kütahya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kütahya ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kütahya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kütahya İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Kütahya Merkez 43 A, 43 AC

Altıntaş 43 AL

Aslanapa 43 AS

Çavdarhisar 43 Ç

Domaniç 43 D

Dumlupınar 43 DP

Emet 43 E, 43 EM

Gediz 43 G, 43 GD

Hisarcık 43 H

Pazarlar 43 P

Simav 43 S, 43 SM

Şaphane 43 Ş

Tavşanlı 43 T, 43 TV