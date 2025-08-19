Kütahya'nın plaka kodu ne? Kütahya'nın plaka numarası kaç? Kütahya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 11:22:00
Haber Merkezi
Kütahya’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kütahya ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Kütahya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KÜTAHYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Kütahya’nın plaka kodu 43 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Kütahya’da araç plakaları, 43 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kütahya Plaka Kodunun Anlamı

43 sayısı, Kütahya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kütahya ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kütahya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kütahya İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Kütahya Merkez    43 A, 43 AC
Altıntaş    43 AL
Aslanapa    43 AS
Çavdarhisar    43 Ç
Domaniç    43 D
Dumlupınar    43 DP
Emet    43 E, 43 EM
Gediz    43 G, 43 GD
Hisarcık    43 H
Pazarlar    43 P
Simav    43 S, 43 SM
Şaphane    43 Ş
Tavşanlı    43 T, 43 TV

