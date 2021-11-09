Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Kütahya'da iki otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütanhya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağı'nda meydana geldi.

(İHA)
09 Kasım 2021 Salı, 19:09
Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı
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Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.



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