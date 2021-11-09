Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı

09 Kasım 2021 Salı, 19:09

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.



