Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Kütahya'da iki otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütanhya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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