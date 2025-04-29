Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Buna göre depremin derinliği 7.08 km olarak kaydedildi.

Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 00:43

AFAD, Kütahya Simav merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 00:24 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.08 km olarak duyuruldu.

AFAD'ın paylaşımı:



Etiketler: #afad #Kütahya Simav #Kütahya

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