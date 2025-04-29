Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Buna göre depremin derinliği 7.08 km olarak kaydedildi.
AFAD, Kütahya Simav merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 00:24 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.08 km olarak duyuruldu.
AFAD'ın paylaşımı:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-29
Saat:00:24:29 TSİ
Enlem:39.2425 N
Boylam:28.98722 E
Derinlik:7.08 km
Detay:https://t.co/CzgPuyowjp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #Kütahya Simav #Kütahya
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