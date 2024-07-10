Kütahya’da apart otelde uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya jandarma ekiplerinin bir apart otele düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:33
Kütahya’da apart otelde uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı
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Kütahya İI Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yoncalı Mahallesinde bulunan bir apart otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda 56 gram metamfetamin, 741 adet sentetik ecza, 2 adet av tüfeği ve 32 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.Ç., H.T. ve O.Ç. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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