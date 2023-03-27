Kütahya’da ayakkabı tabanında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kütahya’da spor ayakkabılarının tabanına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 23:28
Kütahya’da ayakkabı tabanında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılan N.D.’nin içerisinde bulunduğu araç tespit edilerek, il merkezinde Eskişehir yolu girişinde durduruldu.

Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrollerde ayakkabı taban alt kısmına zulalanmış satışa hazır vaziyette kilitli poşet içerisinde 14 parça halinde toplam 15.45 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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