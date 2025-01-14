Kütahya'da faciadan dönüldü: Ambulansla otomobil çarpıştı!

Kütahya’da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da faciadan dönüldü: Ambulansla otomobil çarpıştı!
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:08

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesinden Kütahya Şehir Hastanesine hasta getiren 43 ACU 038 plakalı ambulans Kütahya-Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağı’nda 16 E 4287 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle yan yatan ambulanstan kendi imkanlarıyla çıkan şoför ve sağlık görevlisi daha sonra ambulanstaki hastayı çıkardı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ihbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bu arada ambulansta bulunan oksijen tüpünün patlama ihtimaline karşı önlem alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Kütahya #Ambulans

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