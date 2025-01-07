Kütahya’da 9 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı!

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 9 suç kaydı bulunan T.K. adlı şahıs yakalandı.

Kütahya’da 9 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:53

Kütahya'da Saray Mahallesi Firaki Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, "nitelikli hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (28), gözaltına alındı.

Şahsın geçmişte işlediği suçlar arasında; 5 "nitelikli hırsızlık", 2 "konut dokunulmazlığını ihlal" ve 2 "mala zarar verme" bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


Etiketler: #hırsızlık #Kütahya #Operasyon #firari

İlgili Haberler

15 yıl 6 ay 18 gün hapisle aranıyordu: Firari uyuşturucu taciri İzmir'de yakalandı

15 yıl 6 ay 18 gün hapisle aranıyordu: Firari uyuşturucu taciri İzmir'de yakalandı
Gaziantep'te jandarmadan dev operasyon: 174 firari yakalandı

Gaziantep'te jandarmadan dev operasyon: 174 firari yakalandı
Gaziantep'te aranan firari dolandırıcı yakalandı!

Gaziantep'te aranan firari dolandırıcı yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler