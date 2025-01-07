Kütahya’da 9 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı!
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 9 suç kaydı bulunan T.K. adlı şahıs yakalandı.
Kütahya'da Saray Mahallesi Firaki Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, "nitelikli hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (28), gözaltına alındı.
Şahsın geçmişte işlediği suçlar arasında; 5 "nitelikli hırsızlık", 2 "konut dokunulmazlığını ihlal" ve 2 "mala zarar verme" bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Etiketler: #hırsızlık #Kütahya #Operasyon #firari
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