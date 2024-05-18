Kütahya'da faciadan dönüldü: Cip kafeye daldı!

Kütahya’da ters yöne girip sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarındaki kafeye daldı. Sürücü kaza sonrası kaçarken, kafedeki 1’i ağır 2 müşteri yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:30
Kütahya'da faciadan dönüldü: Cip kafeye daldı!
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Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi’nde akşam saatlerine İ.B. yönetimindeki 43 KY 274 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafeye daldı. Kazanın ardından sürücü İ.B. yaya olarak kaçtı.

Kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Ali Dayan’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücü İ.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

 

 


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