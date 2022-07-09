Kütahya'da feci kaza: 21 yaşındaki sürücü yanan araçta can verdi
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya’nın Hisarcık'ta sabaha karşı feci bir kaza meydana geldi.
43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan 21 yaşındaki Burak Taşdemir aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu.
Burak Taşdemir
Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü. Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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