Tekirdağ'da feci kaza: TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 12 kişi yaralandı
Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara TIR çarptı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Sürücü kayıplara karıştı.
Tekirdağ Çorlu'da E.G. idaresindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
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