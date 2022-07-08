Tekirdağ'da feci kaza: TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 12 kişi yaralandı

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Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara TIR çarptı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Sürücü kayıplara karıştı.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:50

Tekirdağ Çorlu'da E.G. idaresindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 

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