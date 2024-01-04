Kütahya'da feci kaza... İki otomobilin çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı!

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:02
Kütahya'da feci kaza... İki otomobilin çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı!
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Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkiinde Mustafa Sağlam (69) yönetimindeki 43 FF 975 plakalı otomobil, İbrahim Ethem Kaymaz'ın (39) kullandığı 43 UL 444 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Sağlam ve Kaymaz ile araçlarda bulunan Hatice Fidan (71), Fadime Kasal (56), Ayşe (68) ve Mehmet Kaymaz (74), Mehmet (84) ve Zehra Sağlam (69), sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Sağlam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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