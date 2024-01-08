Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı ilaçlar ele geçirildi
Kütahya'da polisin bir araçta yaptığı aramada kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç ve faturasız emtialar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, G.D. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde cinsel gücü artırıcı ilaç ve faturasız emtialar olduğu görüldü.
Araçta yapılan aramada, 20 adet ses aktarım kablosu, 40 adet şarj aleti, 320 adet puro, 24 adet cinsel gücü artırıcı çikolata,12 adet cinsel gücü artırıcı macun, 12 adet cinsel gücü artırıcı şeker, 12 adet cinsel gücü artırıcı cezerye, 72 adet cinsel gücü artırıcı kapsül ve 49 adet oral jel ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.D. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde soruşturma başlatıldı.
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