Yer Tarsus: Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, F.E.nin kullandığı dolmuş tipi servis aracı Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi bölgesinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu ve içinde tarım işçilerinin bulunduğu aracı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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