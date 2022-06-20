Yer Tarsus: Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:11
Yer Tarsus: Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
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Alınan bilgiye göre, F.E.nin kullandığı dolmuş tipi servis aracı Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi bölgesinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu ve içinde tarım işçilerinin bulunduğu aracı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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