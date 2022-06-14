Kütahya'da kara yolunda erkek cesedi bulundu
Simav istikametinde aracıyla seyir halinde olan S.D. isimli kişi, 112'ye yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini bildirdi. Yolda yatan cesedin Şükrü Talay'a ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, ihbarı yapan S.D.'yi gözaltına aldı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, kara yolunda bir gencin cesedi bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.D, Naşa beldesinden Simav istikametine aracıyla gittiği sırada yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Ekipler, yolda yatan Şükrü Talay'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Talay'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan S.D, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Talay'ın, ölüm sebebi araştırılıyor.
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